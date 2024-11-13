Pikap, Yola Çıkan Çocuğa Çarpmamak İçin Bina Girişine Çarptı

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ESENLER'de iddiaya göre aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran pikap sürücüsü 4 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada binanın giriş katında maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüsü, gelini ve 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekipleri ise bina önündeki doğalgazı kesti.

Kaza, Kemer Mahallesi 927 sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DIG 188 plakalı pikap sürücü S.K. gelini ve 2 torunuyla seyir halindeydi. Sürücü S.K. aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için aracın direksiyonunu kırdı. Araç 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarına ve binanın önündeki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü S.K., gelini ve 2 torunu araçtan inerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sırasında araçta bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen doğalgaz ekipleri ise doğalgazı kesti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, binanın giriş katında hasar meydana geldi. Dairesi kazada zarar gören Mehmet Emin Açil, "Burada kaza oldu. Söylenenlere göre çocuğa vurmamak için direksiyonu kırmış, aniden binaya girdi. O sırada biz evdeydik. Uyuyordum, sese uyandım.İkici katta oturuyorum ses uyandım. Doğalgaz kutusuna çarpmış. Aradık yetkilileri, hemen doğalgazı kapattılar. Allah beterinden korusun" diye konuştu.