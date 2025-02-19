Pilar Marie Victoria Lopez\'in Ölümü \'Doğal Ölüm\' Olarak Belirlendi

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BURSA'da kaldığı evde ölü bulunan, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in (28) otopsi sonucu çıktı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı. Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, 28 Ağustos 2024'te idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

İDMANA KATILMAYINCA, ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ

Pilar Marie Victoria Lopez, ertesi gün idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı.

Ülkesinde en fazla sevilen sporcular arasında olan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko'ya gönderildi.

DOĞAL ÖLÜM

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edilen sporcuda zorlama olmadığı da anlaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Lopez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi raporu 5,5 ay sonra açıklandı. Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu yaşamını yitirdiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, 'takipsizlik' kararı verdi.