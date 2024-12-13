Pınar Aydınlar'a Soruşturma

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(İSTANBUL) Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteri açması ve kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne çıkan Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri sebebiyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Pınar Aydınlar sahneye, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile çıkmış ve şunları söylemişti:

"Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."