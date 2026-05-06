Pınarbaşı'nda Hıdırellez ve Anma Etkinliği

06.05.2026 21:29
Kastamonu Pınarbaşı'nda Seyyid Ali Danişmend Gazi anma etkinliği ve Hıdırellez kutlandı.

Mirahor köyünde, 31. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası kapsamında yöre halkınca düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, ardından öğle namazı kılındı.

Namaz sonrası Kaymakam Kürşad Karaselvi ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı tarafından vatandaşlara keşkek çorbası ikram edildi.

Belediye Başkanı Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seyyid Ali Danişmend Gazi Türbesi'nin bulunduğu alanın, her yıl 6 Mayıs'ta vatandaşların bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Burası yüzyıllardır her yıl 6 Mayıs'ta vatandaşlarımızın, komşu ilçe halklarımızın kendiliğinden, hiçbir kurumsal organizasyon olmaksızın kendi kendilerine organize oldukları çok güzel bir program. Biz bu geleneği daha önce de denemiştik. Bu sene Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası programına dahil ettik. Daha önce de birkaç deneme olmuştu ama bundan sonra Pınarbaşı'nda hem buranın altyapısı hem de daha geniş çevrelere, ülkemizin tamamına tanıtmak için var gücümüzle çalışacağız."

Mirahor Köyü Muhtarı Şaban Kurt ise etkinliğe ilişkin, "Geçen sene yaklaşık 9 bin civarında katılım olmuştu. Bu sene de yine yoğun bir katılım gerçekleşti." diye konuştu.

Pınarbaşı Atatürk Mahallesi Salıfoğlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sıtkı Tepe ise "Seyit Ali Danişmend Hazretleri'nin türbesi, çocukluğumuzdan bugüne geleneksel olarak panayır şeklinde insanların geldiği bir yerdi. 10 yıl öncesine kadar burada dini anlamda bir program yapılmıyordu. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı sonrasında mevlit, öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve dualar ediliyor ve ikramlar yapılıyor." dedi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atasever Yiğit, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

