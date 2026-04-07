Pınarhisar\'da Aile Ziyaretleri ve Yol Çalışmaları

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

İki aileyi evlerinde ziyaret eden Özderin, istekleri dinledi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska da bulundu.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Üstyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ı yeni yol aksları ile genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Daha düzenli ve modern bir kent oluşturmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getiren Talay, en kısa sürede yolu yaya ve araç trafiğine açmak istediklerini söyledi.

Talay, bölgede park ve yeşil alan planlamalarının da yapıldığını kaydetti.