Pınarhisar'da Kitap Okuma Etkinliği

Pınarhisar\'da Kitap Okuma Etkinliği
25.02.2026 10:53
Kaymakam Özderin, öğrencilerle kitap okudu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.

Özderin daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Belediye Başkanı Özalp, incelemede bulundu

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.

Özalp, Evren Mahallesi'ndeki 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Okulun gelecek yıl eğitim-öğretim faaliyetine alınacağını ifade eden Özalp, okulun yapımında emeği geçen hayırsever aileye teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyarette bulunarak, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Akdemir, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin öğretmenlerle değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA

Pınarhisar'da Kitap Okuma Etkinliği

Pınarhisar'da Kitap Okuma Etkinliği
