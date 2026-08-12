Pınarhisar'da Okul İncelemeleri ve Yol Çalışmaları

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tadilat ve yapım çalışmaları devam eden okullarda incelemede bulundu.

Kaymakam Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Tozaklı İlkokulu, Pınarhisar Anadolu Lisesi, Yıldız Anaokulu ve İbrahim Dalkılıç İlkokulunu ziyaret etti.

Yürütülen tadilat, yapım ve onarım çalışmalarını inceleyen Özderin, binaların son durumu ve hazırlıklar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Çalışmaların yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Vize'de hayırseverin yaptırdığı anaokulu eğitime hazır

Vize ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan 8 derslikli Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını açacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, açılış öncesi okul binası, derslikleri ve fiziki alanları inceleyerek yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Okulun, ilçenin okul öncesi eğitim kapasitesine katkı sağlayacağını ifade eden Akdemir, öğrencilere donanımlı ve güvenli bir ortamda eğitim imkanı sunacağını belirtti.

Akdemir, eğitime kazandırılan yatırım dolayısıyla hayırsever aileye teşekkür ederek, yapılan her yatırımın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde kil ocağı yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Pınarhisar Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İhsan Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla altyapı ile yol yenileme yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Talay, Pınarhisar'a değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.