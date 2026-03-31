Pınarhisar'da Proje Değerlendirme Toplantısı
Pınarhisar'da Proje Değerlendirme Toplantısı

31.03.2026 10:20
Belediye Başkanı Talay, projeler hakkında bilgi aldı ve hizmet kalitesini artıracak adımları duyurdu.

Pınarhisar Belediyesince proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye birim müdürleriyle Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

İlçenin ihtiyaçları ile vatandaşların beklentilerine göre projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Talay, hizmet kalitesini daha da artıracak adımlar attıklarını kaydetti.

Talay, Pınarhisar'ın geleceğini daha güçlü, daha düzenli ve daha yaşanabilir hale getirecek projeleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Vize ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Vize Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarındaki, okul çevresi, otogar, banka ve ATM çevreleri ile asayiş uygulamalarında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den ziyaret

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette kurum yetkililerinden devam eden kurslar hakkında bilgi alan Akdemir, kurslarda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Giyim üretimi, el sanatları ve nakış kurslarını gezen Akdemir, usta öğreticiler ile kursiyerlere çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
