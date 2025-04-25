Pınarhisar'da Yol Çalışmaları Tamamlandı

Pınarhisar ilçesinde iki mahallede yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Fen İşleri Müdürlüğünce çalışmaların tamamlandığı Orta ve Beylik mahallelerinde incelemede bulundu.

Parke taşı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları inceleyen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Talay, istek ve önerileri dinledi.

Pehlivanköy Belediyesine iş makinesi alındı

Pehlivanköy Belediyesine iş makinesi alındı.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından araç filolarına kepçe kazandırıldığını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Hoşgör, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Hoşgör, aracın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.