Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, ilçe merkezinde ikamet eden Ünal ve Yıldırım ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

Özderin, her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade ederek, ziyaretlerin süreceğini bildirdi.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla 30 Ağustos Caddesi'nde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çalışmalarda sona gelindiği aktarılan açıklamada, cadde sayesinde trafikteki bekleme sürelerinin en aza ineceği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin araç trafiğine açılacağı kaydedildi.