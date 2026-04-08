Pınarhisar Kaymakamı Hayvan Barınağını İnceledi

08.04.2026 10:45
Kaymakam Enver Özderin, sahipsiz hayvan barınağında incelemelerde bulundu ve personele başarı diledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, sahipsiz hayvan barınağında incelemede bulundu.

Özderin, beraberindeki belediye başkan yardımcıları Serhat Özgen ve Samet Ekim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile barınağı gezerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sahipsiz hayvanların barınma koşullarını inceleyen Özderin, personele görevinde başarı diledi.

Büyükkarıştıran Belediyesi araç filosu güçlendiriyor

Büyükkarıştıran Belediyesi araç filosuna arazi aracı kazandırdı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin araç filosuna çöp ve zabıta aracı kattıklarını belirtti.

Yeni araçlar ile kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına önemli bir katkı sağlanacağına inandığını aktaran Çamlıca, hizmet araçlarının beldeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fidan dikim etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Vakıf Hicret Cami avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte, 4-6 yaş ve 7-10 yaş grubu öğrenciler çam fidanı dikti.

Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, konuşmasında, öğrencilerin hem eğlenirken, hem de doğaya katkı sağlayıp çevre bilinci kazandığını belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
