Pınarhisar Kaymakamı Özderin, ilkokulda öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pınarhisar Kaymakamı Özderin, ilkokulda öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar Kaymakamı Özderin, ilkokulda öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Cumhuriyet İlkokulunda 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında öğrencilerle bir derslikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu. Ardından okulda inceleme yapan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin'den bilgi aldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Özderin, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine başlayan Buse Gülersoy'u da ziyaret eden Özderin, sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıp Gülersoy'a yeni görevinde başarı diledi.

Kofçaz'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kofçaz ilçesinde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Seda Ünlü başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, eğitim öğretim dönemi kapsamında alınan tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Özderin, öğrencilerle kitap okudu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, kaymakamlık koordinasyonuyla yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, bir derslikte öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA
Enver ÖZDERİNPınarhisarAli ErginİncelemeEğitimGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: Pınarhisar Kaymakamı Özderin, ilkokulda öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android