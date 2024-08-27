Pınarhisar Kaymakamlığı Umut Pınarı Projesi kapsamında öğrencilere mesleki bilgi verdi

Pınarhisar Kaymakamlığınca yürütülen Umut Pınarı Projesi sürüyor.
Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, proje kapsamında gerçekleştirilen "Mesleki Gölge" etkinliği kapsamında ilkokul öğrencilerini makamında kabul etti.
Çanakcıoğlu, mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Öğrenciler ardından diğer kurumları ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemelerde bulundu
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bağlı kurumlarda incelemelerde bulundu.
Cerit, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği ile 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.
Personelle sohbet eden Cerit, talepleri dinledi.
Cerit, görevini özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.
Özel güvenlik sınavı yapıldı
Kırklareli'nde özel güvenlik sınavı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sınava 134 aday katıldı.
Yazılı sınavın ardından silahlı özel güvenlik görevlisi olarak müracaat eden adayların atış sınavı müdürlüğün poligonunda yapıldı.
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