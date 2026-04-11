Ping-Pong Diplomasisi'nin 55. Yılı
Ping-Pong Diplomasisi'nin 55. Yılı

11.04.2026 12:25
Çin-ABD ilişkileri için tarihsel öneme sahip ping-pong diplomasisi anıldı, gençler arası değişim vurgulandı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-ABD Ping-Pong Diplomasisi'nin 55. yıldönümü anma etkinliği ve Çin-ABD Gençlik Spor Değişim Programı'nın açılış törenine katılarak Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in tebrik mektubunu okudu.

Xi, mesajında 1971'de ABD masa tenisi takımının Çin'i ziyaret etmesiyle başlayan ve iki ülke arasında buzların çözülmesine zemin hazırlayan ping-pong diplomasisinin tarihsel önemine dikkat çekti. Xi, bu sürecin halklar arasındaki dostane ilişkilerin kapısını açtığını belirterek, özellikle gençler arasındaki temas ve değişimlerin ikili ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Han ise Çin ile ABD ilişkilerinin kritik bir aşamada bulunduğunu belirterek, karşılıklı saygı ve işbirliğinin önemine işaret etti, 10 Nisan 2026. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

