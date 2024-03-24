Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda Sahnelendi - Son Dakika
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Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda Sahnelendi

Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu\'nda Sahnelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Bujor Hoinic'in şefliğinde gerçekleştirilen Pinokyo Müzikal Masalı, seyircilerin beğenisine sunuldu. Müzikalde, Pinokyo'nun maceraları, sevinçleri ve zorlukları anlatılıyor. Oyun, dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışını vurgulayarak izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunuyor.

24.03.2024 14:41
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Müzikli anlatı "Pinokyo Müzikal Masalı", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelendi.

Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde, Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığında gerçekleştirilen gösteride, Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar seyircilerin beğenisine sunuldu.

Müzikale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hoinic, oyunu kendi bestelediği için yorum yapmanın zor olduğunu belirterek, "Nota yazmak müzikale dair yorum yapmaktan daha kolay. Bu bir çocuk oyunu. Yani senfonik bir eser. Senfonik orkestralar aslında Pinokyo'nun masalını renklendiriyor. Ne kadar olabilirse kısa kısa parçalardan müzik yazıyorum. Müzikalde, her müzik de bir aksiyon gösteriliyor. Pinokyo'nun maceraları, Pinokyo'nun yalanları ve Pinokyo'nun ondan sonra ne kadar uslu oluşu, böyle gidiyor." dedi.

Müzikalin librettosunu kendisinin yazdığını söyleyen Hoinic, "Önce Romence yazdım. Ondan sonra oğlum tercüme etti Türkçeye. Türkçe daha iyi tınıyor bence. Özellikle anlatıcı Akasya Asıltürkmen, o kadar iyi anlatıyor ki bütün karakterleri. Çok memnun olduk prodüksiyonda." diye konuştu.

Hoinic, sanat hayatında bugüne kadar hiç çocuklar için bir eser kaleme almadığını, Pinokyo fikrinin de buradan çıktığını dile getirerek, "Çocukken beni de etkiledi bu hikaye. Türkiye'de Pinokyo müzikali ya da tiyatro gibi bir şey de duymadım. Kitaptan bütün çocuklar aslında Pinokyo'yu biliyor. Fakat bu sefer de müzik ile Pinokyo'yu öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Çocuklara uygun oyun yapmanın süre bazlı da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bujor Hoinic, şunları kaydetti:

"Genel olarak da çocuklar da yani 10-12 yaşına kadar olanlar bir saatten fazla bir gösteride sıkılıyorlar. Müzik ne kadar güzel olursa olsun. O yüzden de ben 45-50 dakika olarak arasız düşündüm bu hikayeyi. Yani bir sürü hikayeler var Pinokyo'nun. Biraz sentez yaptım. Konsantre ettim ve de oyun ortaya çıktı. Güzel mi kötü mü siz karar vereceksiniz..."

Pinokyo'nun 141 yıllık hikayesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Dramatik anlatımlı eser, bu temaları vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yaklaşık bir saat süren gösteri, dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık. Oyun ayrıca 19 Mayıs ve 2 Haziran'da da CRR'de sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda Sahnelendi - Son Dakika

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