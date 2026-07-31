Pirin Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altında

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Pirin Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.???????

Sharaliya Zirvesi eteklerinde çıkan yangına, milli park görevlileri, Blagoevgrad Bölge İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Sandanski Dağ Kurtarma Birliği müdahale etti. Sınır polisi helikopteri de çalışmalara destek verdi.

Pirin Milli Parkı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sarp ve ulaşılması güç arazide çıkan yangının kontrol altına alındığı ancak tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.