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Pitbull Köpek Çocukları Isırarak Yaraladı - Son Dakika
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Pitbull Köpek Çocukları Isırarak Yaraladı

Beylikdüzü'nde bir kadının evinde beslediği pitbull cinsi köpek, çocukları ısırarak yaraladı. Köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı. Yaralanan çocukların durumu iyi.

Pitbull Köpek Çocukları Isırarak Yaraladı
15.12.2023 - 13:31,
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Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde Nazife B. adlı kadının evinde beslediği Pitbull cinsi köpek S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarına saldırarak yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi. İddiaya göre, Nazife B.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek, S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarını ısırarak yaraladı. Kadının köpeğin Anıl A. adlı arkadaşına ait olduğunu söylediği kaydedilirken Pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S.G ile U.K.G isimli çocukların durumu iyi olduğu öğrenildi. Pitbull beslenmesi nedeniyle  bina sakinleri arasında  tartışma çıktı. Bina sakini kadın, " Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var. Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye" diye konuştu.

Nazife B. ise açıklama yapmak istemedi.

Kaynak: DHA
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