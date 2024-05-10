Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel konser verecek

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü\'ne özel konser verecek

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 12 Mayıs'ta Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Kültür Merkezi'nde Anneler Günü'ne özel bir konser verecek. Konserde, Uğurlu görsel sunum eşliğinde müziklerini seslendirecek ve İstanbul'un tarih, kültür ve kedilerini anlatan özel bir bölüm de yer alacak. Ayrıca, Beyoğlu'nun değişimini anlatan bölümde unutulmaz Yeşilçam film müziklerini kaval sanatçısı Murat Toraman'la yorumlayacak.

10.05.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel 12 Mayıs'ta konser verecek.

Uğurlu'nun görsel sunum eşliğinde seslendireceği konseri, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Konserde Anneler Günü için hazırlanan özel bölümün ardından, "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eser dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Müzik ve görüntülerle İstanbul'un tarih ve kültürünün anlatıldığı eserde, bu kez İstanbul'un dünyaca ünlü kedilerine de özel bir bölüm ayrıldı.

Sanatçı, "İstanbul'un Bilge Kedileri" isimli çalışmasını görüntüler eşliğinde seslendirecek.

Tuluyhan Uğurlu, Beyoğlu'nun yıllar içinde yaşadığı değişiminin anlatıldığı bölümde Yeşilçam'ın unutulmaz film müziklerini kaval sanatçısı Murat Toraman'la yorumlayacak.

Kaynak: AA

Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anneler Günü'ne özel konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement