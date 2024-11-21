Ayşe GÜREL/ Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › PKK/KCK Üyesi İçin Anma Programı Düzenleyen DEM Parti Eşbaşkanları Tutuklandı - Son Dakika
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