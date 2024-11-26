Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı F.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › PKK Şüphelisi Edirne'de Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?