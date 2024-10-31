PKK Üyesi Selahattin K.'ya Dava Açıldı

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Almanya'da, İtalya'dan iade edilen ve terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Selahattin K. hakkında dava açıldığı bildirildi.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşı Selahattin K. hakkında 18 Ekim'de Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı, terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Selahattin K. hakkında iddianame hazırlandığı ifade edildi.

İddianameye göre Selahattin K. 2014'ün ocak ayından 2015'in temmuzuna kadar PKK'nın kadrosunda yer alarak Almanya'daki iki bölgede terör örgütünün sözde sorumlusu olarak faaliyetlerde bulundu.

Zanlının, terör örgütünün organizasyon, eleman temin etme ve propaganda faaliyetlerini koordine ettiği, kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar verdiği belirtilen iddianamede Selahattin K'nin örgütün sözde Avrupa sorumlularına rapor verdiği ve talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.

Selahattin K. 12 Haziran'da İtalya'da yakalanmış, 16 Ağustos'ta Almanya'ya iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.???????