PKK/YPG’den 100 Tutuklu Serbest Bırakıldı

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/ YPG arasında imzalanan anlaşma gereği, örgütün Halep ilinde alıkoyduğu kişilerden yaklaşık 100'ü salıverildi.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında 1 Nisan'da varılan anlaşma gereği, Halep'in Leymramun Kavşağı'nda taraflar arasında takas yapıldı.

Buna göre ilk etapta, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından örgüt tarafından alıkonulanlardan yaklaşık 100'ü serbest kalırken, buna karşılık Suriye yönetimi de örgüt mensubu 97 kişiyi salıverdi.

Terör örgütü PKK/YPG, rejimin devrilmesinin ardından Halep kent merkezinde sızarak çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.