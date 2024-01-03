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PKK/YPG, Suriye'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı - Son Dakika
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PKK/YPG, Suriye'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, terör örgütünün kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti. BM'nin raporuna göre, 2022'de PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'nin 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı açıklanmıştı.

PKK/YPG, Suriye\'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı
03.01.2024 - 14:28,
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 12 yaşındaki bir kız çocuğunu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Aynularab ilçesinden Aralık 2023'te E.Ş.K'nin teröristlerce kaçırıldığını söyledi.?

Sözcü, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.?

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.?

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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