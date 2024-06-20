PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırmaya devam ediyor - Son Dakika
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PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ilinde işgal ettiği Garanic köyünde bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, kaçırılan çocukların aileleriyle iletişim kurmalarının engellendiğini ve silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti. PKK/YPG'nin yılın başından bu yana 30'dan fazla çocuğu kaçırdığı ifade edildi.

20.06.2024 15:14
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ilinde işgal ettiği Garanic köyünde bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Garanic köyünde nisan ayında 13 yaşındaki H.A.H'nin PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediklerini ifade eden Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ve gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için 30'dan fazla çocuğu kaçırdığını kaydetti.

PKK/YPG, Suriye'de 2023'te 231 çocuğu zorla kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı açıklanmıştı.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı yapılan yüksek ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG, Suriye'de çocuk kaçırmaya devam ediyor - Son Dakika

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