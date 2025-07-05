Plan-S, Azerbaycan\'da Uydu Hizmetine Başladı

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren Plan-S, takım uyduyla Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı.

Plan-S, Azerbaycan'daki dijital dönüşüm sürecine katkı sunan çalışmalarına bir yenisini ekledi. Azercosmos ile yürütülen Connecta IoT Network entegrasyon çalışmaları kapsamında, Azerbaycan merkezli teknoloji firması Elsmart tarafından geliştirilen sensörlerden elde edilen verilerin, Plan-S'in takım uydusu üzerinden iletilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen uçtan uca testlerle birlikte, sistemin sahadaki çalışabilirliği doğrulandı ve hizmet altyapısının güvenilirliği bir kez daha kanıtlandı.

Azerbaycan'ın ulusal uzay ajansı ve uydu operatörü olan Azercosmos, yalnızca Azerbaycan'a değil, bölgedeki birçok ülkeye de hizmet sunuyor. Uydu iletişim çözümleri konusundaki uzmanlığı ile Azercosmos, Azerbaycan'ın dijital dönüşümünde kritik bir rol üstlenirken, Elsmart ise ülkede geliştirilen ilk yerli akıllı ev ve otomasyon sistemleri markası olarak dikkati çekiyor. Akıllı şehir çözümlerinden bina otomasyonuna, IoT tabanlı enerji yönetiminden güvenlik sistemlerine kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olan Elsmart, sahadan veri toplayan altyapısıyla dijitalleşmenin yapıtaşları arasında yer alıyor. Plan-S'in bu iki önemli yerel paydaşla gerçekleştirdiği entegrasyon, dijital dönüşümün yalnızca merkezlerde değil, erişilmesi güç bölgelerde bile uzay destekli şekilde hayata geçebileceğini gösterdi.

Bu entegrasyonla birlikte, Connecta IoT Network uydu haberleşme altyapısının Azerbaycan pazarında kullanılabilirliği net şekilde ortaya konulmuş oldu. Özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde, düşük enerji tüketimi ve uygun maliyetiyle dikkat çeken bu sistem; tarım, enerji ve çevresel izleme gibi kritik alanlarda güvenilir bağlantı sunuyor.

Başarıyla tamamlanan bu ilk saha uygulaması, Connecta IoT Network'ün Azerbaycan genelinde farklı kullanım senaryolarına entegre edilmesinin önünü açıyor. Planlanan gösterim ve pilot uygulamalar sayesinde, ülkedeki dijitalleşmenin dört bir yana yayılması hedefleniyor. Uzaydan sağlanan bu veri iletimi altyapısı, karar alma süreçlerini hızlandırırken operasyonel verimliliği de artırıyor.

Uydu takımı büyüyor, hizmet etki alanı genişliyor

Plan-S, kısa süre önce gerçekleştirdiği başarılı fırlatma operasyonuyla 4 yeni Connecta IoT Network uydusunu daha uzaydaki yörüngesine yerleştirdi. Bu adımla birlikte uydu takımını 12 uyduluk bir yapıya ulaştıran şirket, veri toplama sıklığını artırarak bağlantı sürelerini kısaltmayı ve küresel hizmet kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Daha yüksek yerlilik oranına sahip yeni uydular aynı zamanda şirketin sürdürülebilir üretim ve milli teknoloji vizyonunu da yansıtıyor. Azerbaycan'da yapılan entegrasyon ise bu genişleyen altyapının ilk uluslararası saha uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Azercosmos ve Elsmart ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, yalnızca teknik bir başarı değil; teknoloji transferi ve dijital kapsayıcılık açısından da çok önemli bir adım. Uydu tabanlı çözümlerle dijital dönüşümün coğrafi sınırları ortadan kalkıyor. Yapacağımız çalışmalara uydu takımımızı büyütmeye, hizmet ağımızı ve kapasitesini genişletmeye devam edeceğiz. Bu sayede Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerle olan güçlü bağlarımızı, hayata geçireceğimiz iş birlikleriyle teknoloji alanına da taşıma kararlılığındayız." dedi.