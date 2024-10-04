Plastik Atıkları Parçalayan Bakteri Keşfedildi

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Araştırmacılar, atık sulardaki plastikler üzerinde yaşayan bir bakteri türünün, plastiği sindirerek parçaladığını gözlemledi.

Northwestern Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanan araştırmada, "Comamonadacae" ailesinden bir bakterinin, plastik atıklar üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmada, polietilen tereftalat (PET) tipi plastik üzerinde büyüyen "Comamonas testosteroni" adlı bu bakterilerin önce plastik atıkları parçalayarak nano plastik boyutuna getirdiği, sonrasında ise salgıladıkları özel bir enzimle nano plastiklerin daha da ufaldığı görüldü.

Bakterinin sindirim döngüsünde parçalanan plastiklerin karbon atomlarına kadar indirgendiği gözlemlenen araştırmada, parçalanan plastiğin bu bakteriler için besin olduğunu ortaya kondu.

Araştırmanın başyazarı Ludmilla Aristilde, bir atık su bakterisinin makro plastiği bozabildiğinin, parçalayabildiğinin ve karbon kaynağı olarak kullanabildiğinin ilk kez sistematik olarak ortaya konulduğunu, bunun yanı sıra plastikleri parçalayan bir enzimin saptandığını belirtti.

PET tipi plastiğin dünyadaki atık sularda bulunan mikro plastiklerin yaklaşık yüzde 50'sini, toplam plastik kullanımının da yüzde 12'sini oluşturduğunu kaydeden Aristilde, bu bakteri ve enzimin keşfinin plastik atıkların temizlenmesi ve çevre kirliliği sorunuyla başa çıkmada kullanılabileceğini vurguladı.

Araştırma, "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlandı.