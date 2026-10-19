Plateau eyaletinde 2026'da 11 bin tüberküloz vakası kaydedildi - Son Dakika
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Plateau eyaletinde 2026'da 11 bin tüberküloz vakası kaydedildi

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Plateau Eyaleti Tüberküloz Programı yetkilisi Yohanna Bot, eyalette 2026'da 11 bin tüberküloz vakası kaydedildiğini, temmuz-eylül döneminde 2 bin 47 hastanın tedavi altına alındığını açıkladı. Bot, 5 yaş altı çocuklar, yaşlılar ve HIV ile yaşayanların savunmasız olduğunu belirtti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 2026'da 11 bin tüberküloz vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Plateau Eyaleti Tüberküloz Programı İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Yohanna Bot, eyaletin başkenti Jos'ta düzenlenen medya bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, eyalette bu yıl 11 bin tüberküloz vakası kaydedildiğini belirtti.

Bot, temmuz-eylül döneminde 2 bin 47 hastanın tespit edilerek tedavi altına alındığını ve hastaların eyalet genelindeki sağlık merkezlerinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Hastalığın hava yoluyla bulaştığına dikkati çeken Bot, aşırı kalabalık yaşam koşulları, yetersiz beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflamasının yayılımı artırdığını, 5 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve HIV ile yaşayan kişilerin hastalığa karşı daha savunmasız olduğunu kaydetti.

Bot, hastalığa yönelik yanlış inanışların ve toplumsal damgalamanın kişilerin zamanında sağlık hizmetlerine başvurmasını engellediğini belirtti.

Güvenlik sorunları ve yerinden edilmelerin özellikle Mangu, Jos South ve Barkin Ladi bölgelerinde hastaların tespit edilmesi ve tedaviye erişim çabalarını zorlaştırdığını aktaran Bot, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplar ile cezaevlerinde erken teşhis için tarama faaliyetlerine öncelik verildiğini bildirdi.

Bot, tüberküloz ilaçlarının temininde yaşanan sıkıntıların tedarik zincirindeki aksaklıklardan ve uluslararası fonlara bağımlılıktan kaynaklandığını kaydetti.

Nijerya, dünya genelinde tüberküloz vakalarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozla mücadelede geç teşhis, tedaviye erişimdeki yetersizlikler ve toplumsal damgalama önemli sorunlar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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