PMYO Giriş Sınavı\'nda Usulsüzlük Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PMYO giriş sınavlarında FETÖ mensuplarınca yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kullandığı metotları tespit etti.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucu, 2006 ve 2007 yıllarındaki PMYO sınavı öncesi, sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtan ve soruları alıp sınavı kazanan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruları aldıklarını itiraf ettiler

Şüphelilerden polis memuru A.O'nun ifadesinde, "örgüt abisi" N.Y'nin, PMYO sınavından 1 hafta önce FETÖ'ye ait bir yurtta kendisiyle birlikte lise öğrencisi başka kişilere, "önceki yıllarda çıkmış sorular" adı altında örgüt mensuplarınca ele geçirilen soruların bulunduğu birtakım kitapçıklar vererek soru ve cevapları ezberlemelerini istediğini, daha sonra girdiği sınavda bu soruların aynısının çıktığını ve aldığı yüksek puanla polis olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltında bulunan şüpheli S.Ş'nin, örgütün üst düzey sorumluları tarafından kendisine verilen kitapçık halindeki PMYO sınav sorularını, sınav öncesi "çalışma evi" olarak adlandırdıkları evlerde kalan lise öğrencilerine dağıtmak üzere ev sorumlularına verdiğini ve bu şekilde kişilerin sorulara çalışarak polis olmalarını sağladıklarını aktardığı bilgisi edinildi.

Örgütün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan mensuplarının, polis okullarına yerleştirdikleri öğrencilerin peşini bırakmadığı, "sınav öncesi verdikleri sorularla polis yaptıkları ve bunun için örgüte minnet duymaları gerektiği" şeklinde telkinlerle bu öğrencilerle teması sürdürdükleri tespit edildi.

Örgütün, mezun olduktan sonra da yine aynı duygularla öğrencilerin

"sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına devam etmelerini sağladığı ve maaşlarının bir bölümünü "himmet" adı altında örgüte çıkar sağlamak amacıyla aldıkları bildirildi.