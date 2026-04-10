PÖH\'ler Zorlu Tatbikatlarla Hazırlanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da PÖH timi, operasyonel başarı için zorlu arazi şartlarında tatbikat yapıyor.

Ordu'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timi, her an göreve hazır olmak, operasyonel başarıyı artırmak amacıyla zorlu arazi şartlarında tatbikatlarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesi'nde görevli tim, başta terörle mücadele olmak üzere kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için çaba gösteriyor.

PÖH'ler, keskin nişancılık, kaçırılma, rehine kurtarma, hassas atış, yakın muharebe ve arazi harekatı gibi birçok alanda eğitim ve tatbikat yapıyor. Tim, teknolojik imkanları da kullanarak kendilerini geliştiriyor.

Yüksek risk içeren görevlerde etkin ve hızlı müdahale kabiliyetiyle kamu düzeninin sağlanmasında kritik rol üstlenen PÖH'ler, sahip olduğu ileri eğitim seviyesi ve operasyonel tecrübesiyle her an göreve hazır olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla eğitimlerine aralıksız devam eden PÖH'lerin, Yoroz Kent Ormanı'ndaki tatbikatı Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Zırhlı araçlarla Altınordu ilçesine 20 kilometre mesafedeki bölgeye giden özel harekatçılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Mağara içi ve cephane araması yapan PÖH'ler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Eğitimler, gerçeğe en yakın senaryolarla yapılıyor

PÖH'lerin tatbikatlarında gerçeğe en yakın senaryolar uygulanıyor. Eğitimlerle, personelin refleks, karar alma ve koordinasyon yeteneklerinin üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Modern silah sistemleri ve teknolojik ekipmanların etkin kullanımı üzerine yapılan çalışmalarla da özel harekatçıların operasyonel başarı oranının artırılması amaçlanıyor.

Tim, verilen her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kamu, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:23:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.