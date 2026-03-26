Polat Mahallesi\'nde Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'ndeki köy konutları alanında peyzaj çalışmaları sürüyor.
Doğanşehir Belediyesi tarafından yapımı süren çalışmaları kapsamında mahalledeki boş alanlara ve refüjlere ağaç dikiliyor.
Mahallede peyzaj çalışması yürüten belediye ekiplerine ise vatandaşlar da destek veriyor.
Belediye ekiplerinden fidan alan vatandaşlar, anahtarını teslim aldıkları evlerinin yanına ağaçlandırma çalışması yapıyor.
