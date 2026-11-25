Polatlı Adliyesinde, olası afet ve acil durumlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla "Afet Eğitimi Hazırlık Programı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve adliye çalışanları katıldı.

Programda katılımcılara afet ve yangın farkındalığı eğitimleri verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından adliye binasında yangın tatbikatı yapıldı.

Program sonunda, katkılarından dolayı Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve sunum yapan AFAD personeline teşekkür edildi.