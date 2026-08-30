Polatlı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı temsilcisi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Sakarya Zaferi Şehitlik Anıtı'nda devam eden programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Müftülüğü personeli Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitlik ziyareti, Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla tamamlandı.

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı ve Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile makamda tebrikleri kabul etti.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, öğle namazı öncesi Çarşı Camii'nde şehitler anısına mevlit programı düzenlendi.