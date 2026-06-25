Polatlı'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bıçakla saldırdığı eski kayınvalidesini öldüren ve boşandığı eşini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde şüpheli E.Ç, henüz öğrenilemeyen nedenle boşandığı eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K'yi bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Y.K'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.