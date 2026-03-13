Polatlı'da İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Polatlı'da İftar Programı Düzenlendi

Polatlı\'da İftar Programı Düzenlendi
13.03.2026 00:28
Polatlı Ticaret Borsası, iftar programında tarım ve ihracatın önemine vurgu yaptı.

Polatlı Ticaret Borsası (PTB) tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, PTB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Polatlı'nın tarım, sanayi ve turizm alanlarında önemli bir merkez olduğunu belirtti.

İlçenin ihracat rakamlarına da değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin Polatlı'dan karşılandığını ifade etti.

PTB Başkanı Yahya Toplu da ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek programa katılan davetlilere teşekkür etti.

İftar programında, 2025 yılında Polatlı'da en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyenlerle, en fazla tescil yapan borsa üyelerine de ödülleri verildi.

Kaynak: AA

00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
