Polatlı'da Sezonun İlk Arpa Satışı

Polatlı Ticaret Borsası'nda sezonun ilk arpa satışı gerçekleştirildi.

Polatlı Ticaret Borsasında (PTB) sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan PTB Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Bu grup arpa için alım fiyatının TMO tarafından ton başına 12 bin 750 lira olarak açıklandığını belirten Toplu, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının planlı üretim ve sertifikalı tohum kullanımına verdiği desteklerle bu rakam ton başına toplam 15 bin 764 liraya ulaşıyor. Temennimiz hükümetimizin imkanları ölçüsünde yüksek taban fiyatı açıklamak yerine girdi maliyetlerine destek vererek bu işi yürütmeleri, üreticilerimizin mağdur olmamalarıdır. Devletimizin tarım politikası sürdürülebilir tarım için çok kıymetli."

Program kapsamında Yeniköseler Mahallesi'nden üretici Mehmet Ali Gündoğdu'nun 45 dekarlık kıraç arazide yetiştirdiği "Arpa Premium 2 Sıralı" cinsi ürünün 10 tonluk kısmı satışa sunuldu.

İlk hasat ürün olması nedeniyle ilk 100 kilogramlık kısmı 50 bin liraya, geri kalanı ise kilogram başı 12 lira 75 kuruşa sertifikalı tohum firması sahibi Ayhan Atalay tarafından satın alındı.

Mehmet Ali Gündoğdu ise dekar başına 575 kilogram verim alarak toplamda 26 ton rekolte elde ettiğini söyledi.