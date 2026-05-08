Polatlı'da Silahlı Kavga: 12 Gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.
İlçede 3 Mayıs'ta 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Şentepe Mahallesi'nde karşılaştı.
Taraflar birbirine silahlarla ateş açtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olaya karıştığı değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına alan ekipler, 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.
