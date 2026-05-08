Polatlı'da Silahlı Kavga: 12 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polatlı'da Silahlı Kavga: 12 Gözaltı

08.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

İlçede 3 Mayıs'ta 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Şentepe Mahallesi'nde karşılaştı.

Taraflar birbirine silahlarla ateş açtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olaya karıştığı değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına alan ekipler, 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da Silahlı Kavga: 12 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:12:26. #7.12#
SON DAKİKA: Polatlı'da Silahlı Kavga: 12 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.