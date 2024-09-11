Polatlı'da Yavru Köpeği Öldüren Şahıs Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Polatlı'da Yavru Köpeği Öldüren Şahıs Hakkında İddianame Hazırlandı

Ankara Polatlı'da yavru köpeği öldüren Sefer Murat Aksoy hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Aksoy'un kasten hayvan öldürme suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

11.09.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Polatlı'da yavru köpeği öldüren Sefer Murat Aksoy hakkında iddianame hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede savcı, Aksoy'un "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti. Aksoy ise ifadesinde "O anlık sinirle" dirgenle köpeği öldürdüğünü söyledi. Aksoy 30 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde, 30 Ağustos tarihinde Sefer Murat Aksoy, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürmüştü. Aksoy tepkilerin ardından gözaltına alınarak "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Aksoy'un avukatı müvekkilinin serbest kalması için tutukluluğa itiraz etti. Polatlı 4. Asliye Ceza Mahkemesi, "Sanık Aksoy'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, tutuklulukta geçen süre ile birlikte sanığın kaçma veya delilleri karartma şüphesinin bulunduğu hususları birlikte gözetildiğinde; sanığın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.

"O anlık sinirle iki tanesini dirgenle öldürdüm"

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı da sanık Sefer Murat Aksoy hakkında iddianame hazırladı. ANKA Haber Ajansı, Aksoy'un iddianamede ye alan ifadesine ulaştı. Aksoy ifadesinde, "Üniversite mezunu olduğunu, köylüler tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı söylense de daha önceden de adli tıpa sevk edildiğini ve cezai ehliyetinin tam olduğunu, kendisinin baktığı evsiz kedilerden yavru olanını sokak köpeğinin öldürdüğünü gördüğünü, bahçesine girdiklerini, köpekleri kovaladığını, son üç dört ay içerisinde kendisine ve evine sokak köpeklerinin saldırı girişiminde bulunduklarını, bir süre sabrettiğini, köylülerden bu konuda herhangi bir destek göremediğini, belediyeye şikayet etmeyi düşündüğünü ancak sonuç alıp alamayacağını bilemediğini, kedilerini korumaya karar verdiğini, köylülere güvenmediği için kendisinin inisiyatif aldığını, o anlık sinirle iki tanesini dirgenle öldürdüğünü" beyan etti.

2 köpeği daha öldürmüş!

İddianamede Cumhuriyet Savcısı, Aksoy'un olay günü 2 köpeği dirgenle öldürdüğünü, Aksoy'un daha önceden de aynı tarım aleti ile 2 köpeği öldürdüğünü tespiti yer aldı. Cumhuriyet Savcısı, Aksoy'un "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, TCK 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti. Aksoy 30 Eylül 2024 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da Yavru Köpeği Öldüren Şahıs Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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