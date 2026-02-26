Polis Davasında Mütaala Açıklandı - Son Dakika
Polis Davasında Mütaala Açıklandı

26.02.2026 17:29
Bakırköy'de arkadaşının ölümüne neden olan polis için 20-25 yıl hapis isteniyor.

BAKIRKÖY'de beylik tabancasını tanıttığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan polis Ahmet Çolak'ın yargılandığı davada mütaala açıklandı. Savcı, sanığın 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Bakırköy'de 9 Ekim 2024'te arkadaşına beylik tabancasını tanıttığı sırada silahın ateş alması sonucu ölümüne neden olduğu öne sürülen polis Ahmet Çolak'ın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki anne Ayşe Özkök ve müşteki kardeş Hazar Özkök ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Çolak ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

İddianamede, olay günü saat 01.19 sıralarında kolluk birimlerine gelen 'silahla yaralama' ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiği belirtildi. Sanık Ahmet Çolak'ın, olay yerine gelen polislere arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiklerini, silahla ilgili bilgi verdiği sırada silahın patladığını, arkadaşının yaralandığını ve 112 Acil Servis'i kendisinin aradığını söylediği aktarıldı. Dosyada yer alan kriminal raporda sanığın elinde atış artıklarına rastlandığı, uzmanlık raporunda ise sanığın alkollü olmadığının tespit edildiği kaydedildi. Maktule ait otopsi raporunda, ölümün sol göğüs boşluğuna giren bir adet mermi çekirdeği nedeniyle gerçekleştiğinin belirlendiği ifade edildi. Soruşturmanın başlangıçta 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan asliye ceza mahkemesine gönderildiği, ancak asliye ceza mahkemesinin suç vasfının 'Olası kastla ölüme neden olma' olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdiği ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Çolak, olayın yanlışlıkla meydana geldiğini belirterek tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın olası kastla hareket ettiğini değerlendirerek, 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Polis Davasında Mütaala Açıklandı
