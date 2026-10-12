Polis Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 karaborsa bilet şüphelisini gözaltına aldı

Polis Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 karaborsa bilet şüphelisini gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından emniyete götürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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