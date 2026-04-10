Polis Haftası'nda 181. Yıl Kutlaması

10.04.2026 10:31
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı polis telsizlerinden gönderdiği mesajla kutladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin mesajı, 81 ilde görev yapan polislerin telsizlerinden aynı anda duyuruldu. Bakan Çiftçi, mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatı'nın kahraman mensupları; 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üzerinde tutanların ocağı olmuştur. Sizler aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur, bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabı hak siz vazife başındaki tüm polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun, 181'inci yılımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
