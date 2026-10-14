Polis Kadıköy'de çatıya kaçan hırsızlık şüphelisini dron desteğiyle yakaladı

Polis Kadıköy'de çatıya kaçan hırsızlık şüphelisini dron desteğiyle yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de hırsızlıktan aranan şüphelinin adresine 13 Ekim'de dron destekli operasyon düzenlendi. Teslim olma ikazlarına uymayıp çatıya çıkan, bitişik binanın terasına geçen şüpheli, polis ve dron ekibinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kadıköy'de "hırsızlık" suçundan aranan şüpheli, polisten kaçarken çıktığı çatıda dron destekli operasyonla yakalandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan C.S'nin (48) Kadıköy'de bulunduğu adrese 13 Ekim'de dron destekli operasyon düzenledi.
Teslim olması yönündeki ikazlara uymayan C.S, evin çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Çatıdan bitişik binadaki dairenin terasına geçerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, sahadaki polislerle dron ekibinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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