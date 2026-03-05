Polis Memuru Keskin'in Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika
Polis Memuru Keskin'in Ölümü Soruşturuluyor

05.03.2026 13:00
Ankara'daki kavgada hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümü araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yenimahalle'deki araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dosya, Keskin'in kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dosyaya giren ilk otopsi raporu ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Keskin'in kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumundan, Keskin'in olay sırasında aldığı darbeler ve yaralar ile ölümü arasında "illiyet bağı" bulunup bulunmadığının detaylıca araştırılması talep edildi.

Başsavcılık, yapılacak çok yönlü tıbbi incelemelerin ardından kati raporun hazırlanarak soruşturma dosyasına sunulmasını istedi.

Adli Tıp Kurumundan gelecek olan kati rapor, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

Uzman heyet tarafından yapılacak incelemede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı fiziki müdahale ile ölüm neticesi arasında doğrudan bir "sebep-sonuç ilişkisi" bulunup bulunmadığının teknik verilerle ortaya konulacağı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Soruşturma dosyasına göre, Keskin, 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonuna gitmişti. Keskin muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. ve M.Y tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
