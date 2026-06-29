Polis Memuruna Müebbet Hapis

MALATYA'da babasına ait markette annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay ve Şeref Çay'ı tabanca ile öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan polis memuru Murat Baytok, biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan eşi Birsen Baytok ise 'Üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak, 10 yıl hapis cezasına çarptı.

Olay, 30 Temmuz 2024'te Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile annesi ve akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Baytok, yanındaki beylik tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baytok'un annesi Gülhan Baytok ile Abdullah, Şeref, Remziye ve Kadriye Çay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok meslektaşlarına teslim oldu ve tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Murat Baytok ile eşi Birsen Baytok hakkında dava açıldı. Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 7'nci duruşması görüldü. Davaya tutuklu sanık Murat Baytok ile tutuksuz sanık Birsen Baytok ve taraflar SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

'TEK SORUMLU BABAMDIR'

Annesini ve iki akrabasını beylik tabancası ile öldürüp iki akrabasını da yaralayan polis memuru Murat Baytok, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Olayın tek sorumlusu babam Mehmet Ali Baytok'tur. Suçlamaları kabul etmiyor beraatımı talep ediyorum" dedi.

'OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE KAYINVALİDEMİN EKMEĞİNİ YAPTIM'

Yaşanan olayda azmettirici ve yardım ettiği iddiası ile yargılanan Murat Baytok'un eşi Birsen Baytok ise olayda yaşamını yitiren kayınvalidesi Gülhan Baytok'u çok sevdiğini belirterek, "Böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum. Olaydan 5 gün önce kayınvalidemin ekmeğini yaptım. Kendisi hastalandı ve onu hastaneye götürdüm. Daha önce kendisi ile tartışmam olmadı. Kimse istemezdi böyle bir olayın yaşanmasını, kim ister ki? Suçlayacak birini arıyorlar ama ben o kişi değilim. Annesini veya herhangi birini öldürmek için asla yardım etmedim. Suçlamaları kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Taraf avukatların ve duruşmaya katılan tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı, duruşmaya verdiği 1 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Kararda; tutuklu sanık Murat Baytok'a annesi Gülhan Baytok'u öldürmekten 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Şeref Çay'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ve Abdullah Çay'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Remziye Çay ve Kadriye Çay'ın yaralanmasına yönelik de Murat Baytok, 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için 15'er yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Murat Baytok'a iyi hal ve takdir indirimi uygulamadı.

EŞİNE 10 YIL HAPİS

Mahkeme, tutuksuz sanık Birsen Baytok'u ise 'Üst soya karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 16 yıl hapse çarptırdı. Baytok'un cezası, daha sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti hüküm ile birlikte sanık Birsen Baytok'un tutuklanmasına karar verdi. Sanık Baytok, SEGBİS ile bağlandığı mahkeme salonunda alınarak, cezaevine gönderildi.