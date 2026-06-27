Polis Memuruna Saldırı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Memuruna Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Polis Memuruna Saldırı: Zanlı Tutuklandı
27.06.2026 10:28
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Adana'da ihbara giden polis memurunu yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ihbara giden polis memurunu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 25 Haziran gecesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda silahlı kişiler tarafından takip edildiğini bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgede araştırma yapan polis memuru M.A.Ş'ye, 01 AZK 699 plakalı motosikletle gelen Can C. (23) tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yapılan telsiz anonsları üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bacağı ve kasığından yaralanan polis memurunu Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kovalama sonucu olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Adana Adli Tıp Birimi önünde kendisini görüntüleyen ve neden ateş ettiğini soran gazetecilere "Yanlışlıkla." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çukurova, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

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