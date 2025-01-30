Polis Memurunu Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı

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Beyoğlu'nda, polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ilgar savunmasında, polislerin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, "Başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı." dedi.

Polis memuru R.Ş. ise olay günü görev sırasında sanığı birkaç kez madde kullanırken gördüğünü dile getirdi.

Bu kişinin tuhaf hareketleri olduğunu aktaran R.Ş, "Kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama gelip boynumdan beni bıçakladı." diye konuştu.

Sanığın annesi Birgül Kaya ise oğlunun ileri derecede şizofren olduğu söyledi.

Oğlunun kimseyi tanımadığını belirten Kaya, "Tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir durumun olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Ekim 2024'te, polis memuru R.Ş'nin İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinde görev yaptığı sırada sanık Oytun Ilgar'ın arkasından ona yaklaştığı, müştekiyi bıçakla ensesinden yaralayıp, kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede, sanığın müşteki R.Ş'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, paylaştığı videodan polislere karşı husumeti bulunduğunun anlaşıldığı ve saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği anlatılıyor.

Sanık Oytun Ilgar'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçlarından 13,5 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep ediliyor.