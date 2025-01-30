Polis Memurunu Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Memurunu Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı

Beyoğlu'ndaki duruşmada sanık, polis memuruna komplo kurulduğunu savundu. Mahkeme ettirildi.

30.01.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda, polis memurunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ilgar savunmasında, polislerin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, "Başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı." dedi.

Polis memuru R.Ş. ise olay günü görev sırasında sanığı birkaç kez madde kullanırken gördüğünü dile getirdi.

Bu kişinin tuhaf hareketleri olduğunu aktaran R.Ş, "Kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama gelip boynumdan beni bıçakladı." diye konuştu.

Sanığın annesi Birgül Kaya ise oğlunun ileri derecede şizofren olduğu söyledi.

Oğlunun kimseyi tanımadığını belirten Kaya, "Tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir durumun olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Ekim 2024'te, polis memuru R.Ş'nin İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinde görev yaptığı sırada sanık Oytun Ilgar'ın arkasından ona yaklaştığı, müştekiyi bıçakla ensesinden yaralayıp, kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede, sanığın müşteki R.Ş'yi öldürme kastıyla hareket ettiği, paylaştığı videodan polislere karşı husumeti bulunduğunun anlaşıldığı ve saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği anlatılıyor.

Sanık Oytun Ilgar'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçlarından 13,5 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, istanbul, Mahkeme, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memurunu Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Polis Memurunu Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.