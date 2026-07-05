Polis Takibindeki Sürücüye 285 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Takibindeki Sürücüye 285 Bin Lira Ceza

Polis Takibindeki Sürücüye 285 Bin Lira Ceza
05.07.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de durdurulmamak için kaçan sürücüye 285 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsüne 285 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Makasçı Sokak'ta gerçekleştirdikleri trafik denetimi sırasında İ.K. yönetimindeki 59 JG 330 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

Trafik ekiplerinin takibe aldığı araç, ilçe merkezinde yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından Fatih Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 285 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu, hafif ticari araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araç, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Takibindeki Sürücüye 285 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
14:06
Dünya Kupası’na damga vuran hikaye Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış
Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış
13:55
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 14:34:27. #7.13#
SON DAKİKA: Polis Takibindeki Sürücüye 285 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.