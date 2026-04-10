Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Anıtkabir'de Kutlandı

10.04.2026 10:53
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Demirtaş'ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyetle çekilen hatıra fotoğrafının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Demirtaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum ve mazisine nice kahramanlık destanını sığdırmış, Türk Polis Teşkilatı'nın, 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle, kahraman mesai arkadaşlarımla birlikte, saygıyla huzurunuzdayız. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu 1845'ten bu yana, yurdumuzun her bir köşesinde, huzur ve güvenliğin sağlanması için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdürmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede üstün bir azim ve kararlılıkla görev yapmakta, milletimizin huzurunu tehdit eden her türlü suç odağına karşı, tavizsiz bir duruş sergilemektedir. Milletine adanmışlık ve vatan uğruna fedakarlık mirasını taşıyan ecdadımızın ferasetiyle, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini, ebediyen muhafaza etmekte kararlıdır.

Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve ilkelerinizin ışığında, istiklal ve istikbalimize kast eden, her türlü tehdide karşı, aynı azim ve inançla görevini ifa edecek; 'en büyük eserim' dediğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, ilelebet yaşatmak için, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Her bir personelimizle birlikte, 181'inci kuruluş yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşarken, başta zatı aliniz olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cesareti, sadakati ve sarsılmaz vazife şuuruyla, milletimizin gurur kaynağı olan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü'nü, en içten dileklerimle kutluyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
