Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelengi İlçe Emniyet Amiri Komiser Fatih Yaşar sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören sonunda Kaymakam Yeşim Altın, emniyet teşkilatını kabul ederek Polis Haftası'nı kutladı.
Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, daire ve kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.
