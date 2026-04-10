Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Cide ilçesinde tören düzenlendi.
Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, polis memuru Hasan Altunkaya tarafından yapıldı
Program, törenin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?