Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete\'de yayımlandı

TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman çocuklara eğitim imkanı sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda inşa ettiği 5 okulda bin 250 çocuğa eğitim imkanı sunuyor. TDV'nin inşa ettiği okullarda öğrenim görmek için yoğun talep olduğunu belirten Bangladeş Müdürü Afzalur Rahman, çocukların geleceğe yönelik eğitim aldığını ve Diyanet burslarıyla doktora eğitimine kadar ilerleyebileceklerini söyledi. Ayrıca TDV'nin açtığı kız okulu da Bangladeş hükümeti tarafından takdir gördü.